Balıkesir Valiliğinden BAĞFAŞ açıklaması BAĞFAŞ hakkında suç duyurusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren ve çevreyi kirlettiği iddia edilen BAĞFAŞ adlı firmayla ilgili olarak Balıkesir Valiliği açıklamada bulundu. Valilik, firma ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde BAĞFAŞ adı ile faaliyet gösteren firma ile ilgili medyada çıkan haberlere dair açıklamada bulunan Balıkesir Valiliği, "BAĞFAŞ Gübre Fabrikaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından sürekli olarak denetim altında bulundurulan bir sanayi tesisi olup 2018 yılı başından bu yana fabrikada 11 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda; tesisin sülfürik asit ünitesinin ana bacasında bulunan sürekli ölçüm cihazının arızalı olması nedeniyle 30.11.2018 tarihinde 58.351,00 TL idari yaptırım, geçici faaliyet belgesi eksikliği nedeniyle 19.11.2020 tarihinde 88.499,00 TL idari yaptırım, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 01.06.2021 tarihinde 96.561,00 TL idari yaptırım uygulanmış ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca 9 Haziran tarihinde tesiste kullanılan soğutma suyu deşarj hattından numune alındığı ve analiz sonuçlarının beklendiği kaydedildi. Valilik açıklamasının devamında, "Marmara Denizi başta olmak üzere çevre kirliliği oluşturan, çevreye olumsuz etkileri olan bütün tesislerin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da gerekli destek sağlanmıştır. Musilajın ortaya çıkmasıyla birlikte, Marmara Denizine dökülen bütün akarsularda, sanayi tesisleri ve tarımsal işletmelerde yoğun bir denetim çalışması başlatılmıştır" denildi.

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