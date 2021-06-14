Gömeç’te şeker otu dikimine başlandı

Burhaniye ve Havran ilçelerinin ardından Gömeç ilçesinde de şeker otu dikimine başlandı. Sıla Büyükçıvgın ve Sevcan Sagan’a ait 10 dekarlık alanda şeker otu (stevia ) dikimi tamamlanırken, dikim sahalarının artacağı kaydedildi.

Burhaniye’de 12 yıl önce başlanan şeker otu üretiminde olumlu sonuç alınırken, kuru yaprak ihracatının başlaması da dikim sahalarının artmasına neden oldu. Burhaniye ve Havran’dan sonra Gömeç’te de dikim yapıldı. Gömeçli kadın girişimcilerden, Sıla Büyükçıvgın ve Sevcan Sagan’a ait 10 dekarlık alanda dikim tamamlandı. Şeker otunun diyabetlilerin umudu haline geldiğini anlatan Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç, “Bu yıl Amerika ve Almanya gibi ülkelere kuru yaprak ihracatına başladık. Bunun için de dikim sahalarının artmasını istiyoruz. Burhaniye ve Havran’da sonra Gömeç’te de dikim yapıldı. Dikim sahalarını daha da artırmaya çalışıyoruz” dedi.

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