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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç'te kuruluyor

İHA

Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç'te kuruluyor

Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç ilçesinde kuruluyor.
Gömeç Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Burhaniye Ticaret Odası, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde; deniz ekosistemini korumak ve çeşitlendirmek için yapay resif tesisi ve sualtı heykel müzesi için hazırlanan objeler tamamlandı.
Balıkesir'e sualtı galerisi kazandırmak amacıyla Gömeç'teki Gemi Yatağı Koyu'nda yapılacak "İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi" için Marmara Adası'ndan getirilen mermerlerle yapılan heykellerin tanıtımı için yapılan törende eserler göz kamaştırdı.
Törene; Balıkesir Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Gömeç Kaymakamı Akgün Corav, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Çiğdem Karasakal Avcu, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde Destinasyon Yönetim Birim Başkanı Candan Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mustafa Sarı, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, kuratörler Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül, eserleri ortaya çıkaran sanatçılar, siyasi parti ve organizasyona destek veren sivil toplum kuruluşlarıyla, kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, su altı galerisinin başta Gömeç olmak üzere körfez ilçelerinin turizmine önemli katkılar vereceğine işaret ederek, “Çünkü amacımız turizm. Bu maksatla insanlarımızın bu bölgeye gelmesi, güzelliklerimizden faydalanabilmeleri, bizim onlara güzel şeyler ikram edebilmemiz ve onların bizlerden bir şeyler öğrenmesidir. Bunu yapabilirsek ne mutlu bize. Bu anlamda su altı heykel galerisinin hayata geçirilmesi de bu bahsettiklerimi başlatmak adına iyi bir adım olacaktır. Bu projenin başlatılması noktasında Burhaniye Ticaret Odası’nı unutmamak gerekiyor. Onlar bölgede yapay resif ortamının oluşturulmasını planlamışlardır. Bizde Gömeç Belediyesi olarak bu su altı resiflerinin arasında heykellerin de bulunmasını önerdik. Su altı resif projesi başlı başına çok önemli bir projedir. Biliyorsunuz ki, son zamanlarda denizlerimizin kirlenmesi ve müsilaj haberleri kamuoyunu meşgul etmektedir. Bu olumsuzluğa karşı yapay su altı resifleri projeleriyle su altında balık ve su altı canlılarının arttırılması ve dolayısıyla planktonların çoğalmasına yönelik geliştirilecek metotlar hem çerce dostları olarak bizlerin, hem balıkçılarımızın, hem de turizmimize pozitif katkı sağlayacaktır” dedi.
Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin de, Gömeç’teki sempozyumun açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yaptığını hatırlatarak, Balıkesir’in ayrı ayrı zenginlikleri bağrında bulunduran bir kent olduğunu belirtti. Şahin, “Bizlere düşen görev bu zenginlikleri kirletmeden, kaybetmeden önce Türkiye’ye daha sonra da dünyaya tanıtarak her bir ilçemizin kendisine has güzelliklerini, zenginlikleri ve değerleriyle kentimizi bir cazibe merkezi haline dönüştürebilmeyi hedefliyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanlarımızla son derece uyumlu bir işbirliği içerisinde, bu vizyon doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Bugün burada sona eren sempozyumda değerli sanatçılarımız tarafından hazırlanan heykellerden oluşacak su altı galerisi de bu projelerden biridir. Bu kapsamda yurt içinden ve yurt dışından gelecek dalgıçların masalsı bir dünyada yolculuk yapacakları, dünyaca ünlü Marmara mermerinin de tanıtıldığı su altı galerimizle, Balıkesir’imizin önemli bir vitrini olan körfez ilçelerimizin turizm alanında daha da fazla tanıtılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.
Törende Marmara Adaları Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Vali Yardımcısı Ergün Güngör de yaptıkları konuşmalarla katılımcıları selamladı. Sempozyuma katılan sanatçılar; Özlem Şengönül, Özgür Canbaz, Hakan Şengönül, İmdat Avcı, Sevda Kocatepe, Dilşat Yiğitcan Akçayöz, Hakan Çınar, Serhii Sbıtnıev, Krill Grekov isimli sanatçılara protokol tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından tören halk oyunları gösterimi ile sona erdi.
Törenin ardından 1. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu’nun galası gerçekleştirildi. Birbirinden kıymetli sanatçıların, Ömer Seyfettin’den Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a, Sarı Kız’dan Seyit Onbaşı’ya, zeytinden kuzuya kadar Balıkesir’in birçok değerinin yontulduğu heykellerin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlik Gömeç Belediyesi tarafından yapılan ikramlar ve Ayvalık Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin dinletisi ile sona erdi.

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