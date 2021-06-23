Bandırmaspor'a Brezilyalı stoper

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TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da dış transfer atağı yaşanıyor. Bordobeyazlılar Brezilyalı stoper Santos ile anlaştı.

Bordobeyazlılarda 20212022 futbol sezonu için dış transfer atağı sürüyor. Bu doğrultuda İsrail'in Bnei Yehuda takımında forma giyen stoper Allyson Aires Dos Santos ile anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki deneyimli stoperin kariyerinde İndependente SP, Maccabi Haifa gibi takımlarda forma giydiği ve çıktığı 167 maçta 1 gol ve 1 asist kaydettiği ifade edildi.

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