Burhaniye’de hayvan sahipleri destekler konusunda uyarıldı

Burhaniye ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmesi sahipleri yatırım desteklemeleri konusunda uyarıldı. İşletmelerde, ahır ve ağıl yapımı ile çadır ve makine alımlarında yüzde 50 destek uygulandığı kaydedilirken, desteklerden yararlanmak isteyenlerin temmuz sonuna kadar başvurmaları istendi.

Burhaniye’de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, hayvancılık işletmelerinin sahiplerini destekler konusunda uyardı. Yeni ağıl ve ahır yapımı ile çadır ve makine alet alımı için yüzde 50 destek uygulandığı kaydedilirken, yararlanmak için temmuz sonuna kadar başvuru yapılması gerektiği açıklandı. Hibe desteklerinin 81 ilin tamamında uygulandığı kaydeden Veteriner Hekimi Uğur Tarhal, “Desteklerden yeni ahır ve ağıl yapımı ile kapasite artırımı yapmak ve yeni alet ve edevat almak isteyen üreticiler yararlanacak. Desteklerden yararlanmak isteyen işletme sahipleri temmuz sonuna kadar müracaat etmeli. Daha fazla bilgi almak isteyen üreticilerimiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurabilir. Üreticilerimizin desteklerden yararlanmalarını bekliyoruz” dedi.

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