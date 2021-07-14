Balıkesir’de şeker hastaları doyasıya dondurma yiyebilecek

Burhaniye ilçesinde, 12 yıl önce başlatılan şeker otu (stevia) üretiminden olumlu sonuç alınırken, ilk defa şeker hastaları ve kilo problemi olanlar için stevialı dondurma hazırlandı. İlhan Yurttaş’ın hazırladığı özel dondurma ilgi gördü.

Burhaniye’de Selahattin Güvenç’in 12 yıl önce başlattığı şeker otu (stevia) üretiminden olumlu sonuç alınırken, yurdun değişik yerlerine milyonlarca stevia fidesi gönderildi. Geçtiğimiz yıl ekstratı çıkarılan şeker otu bu yıl ilk defa dondurmada kullanılmaya başlandı. Stevialı dondurmaya şeker hastaları ile kilo problemi olanlar ilgi gösterdi. Stevianın şeker hastalarının tatlı özlemini giderdiğini anlatan Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç, “12 yıl önce Burhaniye’de stevia fidesi ile üretime başladık. Fideleri Türkiye’nin çeşitli yerlerine göndererek çiftçilerimizle tanıştırdık. Üretim başladı. Yapraklar geldi. Çok şükür şu anda yerli ve milli ekstrakı çıkarıldı. Ve gıda tüketiminde kullanılmaya başlandı. Şu anda bulunduğumuz yerde ilk defa gıdada deneyim ilk yerli üretimimiz dondurmada oldu. Artık diyabetliler, obezler kilo korkusu olanlar rahatlıkla istediği kadar dondurma yiyebilir” dedi. Denizhan Nacar da, ”Stevia bitkisinin yararlarını 10 yıl önce Amerika da görmüştüm. Şimdi 10 yıl sonra Burhaniye’de bunun üretiminin yapılmasını görmekten gurur duyuyorum. İlhan kardeşimizin dondurmasında stevialı ürünleri kullanmasından çok mutluyuz. Eşimle, çocuğumla güvenle tüketebileceğimiz ürünler sunuyorlar. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Fahriye Karasu ise, ”Kendimde şeker hastası olduğum için bu dondurmayı tercih edip her zaman yiyebiliyoruz. Değerlerini çok iyi bildiğim için kullanıyorum. Yiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani, en güzel sağlıklı dondurma bu dondurmanın. olduğunu biliyorum ve yiyorum” dedi.

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