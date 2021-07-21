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Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı

DHA

Kurban Bayramı tatilinde Marmara'daki adaların nüfusu 15 kat arttı


Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)MARMARA Denizi'ndeki adalar, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının nüfusunun 15 kat arttığını söyledi.
Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, sahil kentlerine akın etti. Marmara Denizi´ndeki adalar da tatilcilerden yoğun ilgi gördü. Toplam nüfusu yaklaşık 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlil adalarına bu rakam, Kurban Bayramı tatilinde 15 kattan fazla arttı. Yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi. Tatilcilerin en fazla tercih ettiği ada ise Avşa Adası oldu. Plajlardaki yoğunluk da dikkat çekti.
'YER KALMADI'
Adalardaki otel ve pansiyonda yer kalmadığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarında bütün oteller, moteller, pansiyonlar olduğu gibi dolu. Evlerdeki kalabalık arttı. Nüfus 15 kat arttı. Belediye olarak her türlü çalışmayı yaptık. Suda sorun yok. Günde 6 bin 500 ton üretiliyor. Belediyemiz ekipleri 24 saat çalışıyor. Tüm izinler kaldırıldı. 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Çok güzel bir bayramı kazasız ve belasız geçireceğiz. Denizlerimiz temiz. Açıklarda biraz müsilaj olsa da sahiller temiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Emir YILDIZ
2021-07-21 08:53:21

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