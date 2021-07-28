Manyas'ta yeni jandarma komutanı göreve başladı

Bakanlar 'Telafide Ben de Varım'da

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Manyas İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe’nin Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanmasıyla boşalan göreve atanan Ütğm. Mevlüd Taş görevine başladı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe’nin Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanlığı emrine atanmasıyla boşalan göreve atanan Ütğm. Mevlüd Taş görevine başladı. İki yıl DiyarbakırLice İlçe Jandarma komutanı olarak görev yapan Mevlüd Taş, bir yıl önce Bandırma Kapalı Cezaevi Tabur Komutanlığında Bölük Komutanı iken Manyas İlçe Jandarma Komutanı olarak atandı.

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