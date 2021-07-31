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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma’ya hızlı tren müjdesi

İHA

Bandırma’ya hızlı tren müjdesi

BandırmaBursaYenişehirOsmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için Balıkesir’in Bandırma ilçesinde halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bandırma’nın Doğruca Mahallesi’nde BandırmaBursaYenişehirOsmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi ile ilgili yüklenici firma Kalyon İnşaat ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerince halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın da katıldığı toplantıya vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. BandırmaBursaYenişehirOsmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi olarak adlandırılan ve Bandırma Bursa arası seyahat süresini 40 dakikaya düşürecek projenin 3 yılda tamamlanmasının planlandığı ifade edilirken, proje kapsamında 201 km demiryolu hattı döşenecek. Projenin maliyeti ise 9,5 milyar TL olarak belirtildi. Projenin 3 etapta oluştuğu ve birinci etabı için hazırlanan dosyanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kabul edildiği diğer etaplar için ise ÇED Raporu’na gerek olmadığı ifade edilirken, Bandırma Bursa etabı için güzergahın netleştiği fakat henüz kamulaştırma işlemi yapılmadığı belirtildi.

"29 tünel, 35 köprü, 99 alt geçit yapılacak"
201 km uzunluğundaki projenin Bandırma’dan başlayarak, Bursa Yenişehir Osmaneli istasyonlarından geçtikten sonra Osmaneli bölgesindeki Ankara Eskişehir İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattına bağlanacağı, proje kapsamında 29 tünel, 13 kaçış tüneli, 35 köprü, 15 viyadük, 99 alt geçit, 29 üst geçit, 6 açkapa tünel, 217 menfez ve 7 istasyon olmak üzere toplam 443 proje ünitesi yapılacağı belirtildi.

"17 Eylül Stadı’nın arkasına tren garı yapılacak"
Doğruca Mahallesinde yapılan bilgilendirme toplantısında yüklenici firma Kalyon İnşaat Proje Müdürü Dağhan Kılıç bilgiler verdi. Kılıç, "Projenin geçen yıl ihalesi yapıldı. Finans dış krediler. Proje üç aşamadan oluşuyor. Bu yıl sonu üretime başlanacak. Bu yıl sonunda kamulaştırma çalışmaları başlayacak. 3 yıllık bir imalat öngörüyoruz. Bizim derdimiz insanları minimum rahatsız ederek bu işi yapabilmek. Buralarda mevcut tren yolu alanı olduğu için 3035 metre genişliğinde kamulaştırma olacak gibi görünüyor. Burada hem yolcu hem yük taşınacak. Projenin ihale bedeli 9,5 milyar lira" dedi. Proje kapsamında Bandırma Korozman Mevkii’nde bulunan 17 Eylül Stadı’nın arka kısmına ise Tren Garı yapılacak. Karacabey ve TEKNOSAB’da istasyon olacağını kaydeden Kılıç, iki istasyonda trenin durması nedeniyle BandırmaBursa arası ulaşım süresinin 40 dakika olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Çocuklarımıza, torunlarımıza bir zamanlar hayal olan, bu da olur mu diyebileceğimiz Yüksek Hızlı Treni Bandırmamızdan Bursa’ya kadar inşallah tamamlanacağız. Mevcut İzmir Balıkesir hattımıza dokunmadan ona paralel şekilde, yine Osmaneli’nden Ankara ve İstanbul istikametine giden hızlı trenlere bağlanacak şekilde ülkemizin ekonomik şartlarında olağanüstü bir değişim olmadığı takdirde hızlı treni hem yük taşımacılığı ile birlikte hem de yolcu taşımacılığı ile birlikte inşallah ülkemize ve siz değerli hemşehrilerimize sunmak istiyoruz. Hemşehrilerimizin haklarının yanındayız. Hem şehrimiz, hem hemşehrilerimiz hem de ülkemiz kazanacak" diye konuştu.

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