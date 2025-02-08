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        Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:00
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        Balıkesir'de aranan 7 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ilçe genelinde şahıslar, metruk binalar, yol uygulamaları, eğlence ve umuma açık diğer iş yerleri, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden huzur ve güven uygulaması yapıldı.

        212 personel ile 13 bölgede eş zamanlı sabit yol uygulaması, 19 metruk bina denetimi, 27 umuma açık iş yerinde gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 512 kişinin yapılan "genel bilgi toplama" sorgusunda aralarında çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        Uygulamada 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 84 fişek, kuru sıkı tabanca ve 11 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ile 29 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 616 aracın denetlendiği uygulamada, 84 araç sürücüsüne cezası uygulanırken, 2 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı. 16 araç ise trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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