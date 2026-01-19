Habertürk
        Edremit'te etkili olan sert rüzgar, tarihi binada ciddi hasara sebep oldu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan rüzgar nedeniyle kentin simge yapılarından biri olan ve uzun yıllardır kullanılmayan tarihi binada hasar oluştu.

        Giriş: 19.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:58
        Edremit'te etkili olan sert rüzgar, tarihi binada ciddi hasara sebep oldu
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan rüzgar nedeniyle kentin simge yapılarından biri olan ve uzun yıllardır kullanılmayan tarihi binada hasar oluştu.

        Duvarının bir kısmı, geçtiğimiz ay yoğun yağışların etkisiyle yıkılan Camivasat Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan ve 1913-1918 yıllarında inşa edilen tarihi İstanbul Hanı'nın bir bölümü de sert esen poyraza dayanamayarak çöktü.

        Edremit Belediyesi Fen İşleri ve zabıta ekiplerinin demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldığı metruk binanın kısmen yıkılması sabaha karşı gerçekleştiği için çevrede herhangi bir zarar oluşmadı.






