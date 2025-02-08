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        Balıkesir'de 621 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 621 bin 200 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:30
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        Balıkesir'de 621 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 621 bin 200 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada 621 bin 200 doldurulmuş makaron, 354 bin mükerrer bandrollü boş makaron, 24 bin boş sigara paketi, 28 bin şeffaf kilitli poşet ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan zanlılar M.B. ve A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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