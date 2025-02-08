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        Erdek'te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:39
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        Erdek'te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Erdek-Bandırma kara yolu Düzler Mevki Kavşağı'nda henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 AES 705 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak trafik lambasına çarptı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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