Balıkesir'de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. İlk tören Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlarken, daha sonra protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen geçit töreniyle devam etti.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’ndaki ilk törende Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Kuvayi Milliye Meydanı’nda resmi geçit töreninde Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin Öğretmen Yüzbaşı Muhammet Mızrakçı konuşmayı yaparken, öğrenciler 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Tören, askeri birliklerin geçişi ile son buldu.



“Zaferin 99’uncu yıldönümünün onur ve gururunu yaşıyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Öğretmen Yüzbaşı Muhammet Mızrakçı günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün mazisi kahramanlıklarla dolu Yüce Türk Milleti’nin ve Kahraman Türk Ordusu’nun kutsal vatan topraklarını işgal ederek milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmanlara karşı tüm imkansızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos zaferinin 99’uncu yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

30 Ağustos Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde 'Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasıyla şahlanan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti işgale açık hale getirilmişti. Ancak Türk Milleti bu duruma sessiz kalamazdı. 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan destansı bağımsızlık mücadelesi aziz milletimizin yokluklara rağmen sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek donattığı ordumuz sayesinde 30 Ağustos’ta zaferle taçlanmıştır. Bu zaferle Yüce Türk Milleti en zor koşullarda dahi, istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir" dedi.

Törenlere Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, CHP milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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