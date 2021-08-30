Ziynet Sali Burhaniye’de sahne aldı

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31.Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivalinin 2.gününde Ziynet Sali konseri gerçekleşti.

Taylıeli Amfi Tiyatroyu dolduran yaklaşık 10 bin kişi muhteşem bir konser izledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı konserde Ziynet Sali çocuklarla birlikte sahnede marşlar söyleyerek Zafer Bayramını kutlandı. Burhaniyelilerin yoğun ilgi gösterdiği ve keyifli anların yaşandığı konser sonunda Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Ziynet Sali’ye teşekkür plaketini ve hediyelerini takdim etti.

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