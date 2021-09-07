Altıeylül’de açık havada sinema günleri

Altıeylül Belediyesi Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri’nde vatandaşlar nostalji yaşadı.

Altıeylül Belediyesi’nin Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ile Yeşilçam klasiklerini bir araya getirdiği “Açık Hava Sinema Günleri” üç gün boyunca Sabri Uğur Millet Kıraathanesi, Cengiz Topel Caddesi ve Plevne Mahallesi Okul Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu “Açık Hava Sinema Günleri” etkinliklerinde Yeşilçam klasiklerinden Tosun Paşa, Hababam Sınıfı ve Mavi Boncuk filmleri Altıeylül sakinleri için tekrar beyaz perdede sahnelendi. Patlamış mısır ve gazoz ikramının da yapıldığı nostaljik bir ortamda gerçekleşen “Açık Hava Sinema Günleri” vatandaşlardan takdir topladı. Eski günlere zamanda yolculuk yaptıklarını ve böyle güzel etkinliklerin Altıeylül’de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, başta Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı olmak üzere tüm Altıeylül Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Alteylül üç gün boyunca nostaljiyi yaşadı

Kimimizin çocukluğundaki, kimimizin de gençliğindeki hatıralarında yer eden Yeşilçam klasiklerini Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri’nde vatandaşlar ile buluşturan Altıeylül Belediyesi, vatandaşlara unutamayacakları üç gece yaşattı. Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenledikleri “Açık Hava Sinema Günleri” organizasyonlarından gelen geri bildirimlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Avcı “Balıkesir’imizin kurtuluşunun 99’ncu yıl dönümünde vatandaşlarımıza nostaljik bir zaman yolculuğu yaptırmak istedik. Eski günlerdeki gibi patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunarak o eski güzel günlere hep birlikte yolculuk yaptık. Vatandaşlarımızın düzenlediğimiz etkinliklerden memnun kalması hepimizi mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak bu ve benzer etkinliklerimizi devam ettireceğiz” dedi.

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