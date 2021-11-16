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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Mesut Duran’dan müzik şöleni

İHA

Ayvalık’ta Mesut Duran’dan müzik şöleni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği verdiği konserle Türk Sanat Müziği severlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Dernek bünyesindeki koronun TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde, Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde verdiği konsere TSM tutkunları yoğun ilgi gösterdi.
Ayvalık Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan’ın da dinleyicilerin arasında yer aldığı konserde Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserleri koro ve solistler tarafından başarıyla seslendirildi.
Sunuculuğunu Funda Öztolan’ın üstlendiği konser, 10. Yıl Marşı ile coşkuyla sona erdi.

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