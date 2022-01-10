Kaymakam Yurt, "Basın bizim vazgeçilmezimizdir"

Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilçede görev yapan gazetecilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Gönen Kaymakamlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü sebebiyle yemekli programı düzenlendi. Kaymakam Dr. Arslan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve İlçede görev yapan yerel ve ulusal gazete ve ajans temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Kaymakam Dr. Arslan Yurt; “ Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması açısından güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı vb. ilkeler çerçevesinde fedakârca mesleklerini ifa eden gazeteciler, aynı zamanda vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve dili olmuşlardır. Gönen’de yürütülen hizmetler hakkında kamuoyunu bilgilendiren, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan yerel basın mensuplarımız, hemşerilerimizin genel talep ve görüşlerini yansıtma görevini üstlenerek vatandaşlarımız ile devlet arasında köprü vazifesi görerek milletin duygularına tercüman olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden ulusal basın mensuplarımız ile ilçemizin gelişmesine katkı sağlayan yerel basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ayrıca düzenlenen programda Kaymakam Dr Arslan Yurt, Gönen’de 2021 Yılında yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile hala inşaatı devam eden Gönen Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi inşaatı için basından haber konularında destek talep etti. Program günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

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