Vali Şıldak'tan Sokak Hayvanları İçin Çağrı

Vali Hasan Şıldak, soğuk havanın ülke genelinde hissedildiği bugünlerde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vali Şıldak’ın himayeleriyle oluşturulan sokak hayvanlarının beslenmelerini gerçekleştiren özel ekipler, ayrıca kolluk personeli de soğuk kış günlerinde çalışmalarına devam ediyor. Karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına devletin şefkatli elini uzatan ‘Sokak Hayvanları Koruma ve Besleme Grubu’nun çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Şıldak, "Sokak Hayvanlarını Koruma Besleme Grubumuz, Emniyet ve Jandarma Personelimiz Küçük Dostlarımızın Yanında... Soğuk ve karlı havalarda onları yalnız bırakmayalım..." şeklindeki ifadeleriyle sokak hayvanlarının unutulmamasını vurguladı.

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