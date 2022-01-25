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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de KOSGEB Destek Programı toplantısı

İHA

Burhaniye’de KOSGEB Destek Programı toplantısı

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odasının düzenlediği KOSGEB Destek Programı toplantısı ilgi gördü. Balıkesir KOSGEB Müdürü Dr.Deniz Timurçin, destekler ve destek şartları hakkında bilgilendirme yaptı.
Ticaret Odası Salonunda yapılan toplantıya Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı ve iş adamları katıldı. Balıkesir KOSGEB Müdürü Deniz Timurçin, slaytlar eşliğinde destek programlarını anlattı. Deniz Timurçin, “Mikro ve küçük işletmeler, finansmana erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından çabuk etkilenmeleri nedeniyle Covid19 salgınına karşı hassas durumdadır. Ekonomik aktivitelerin ülke geneline yayılmasında, teknolojik gelişmelerin tabandan itibaren içselleştirilmesinde, ana sanayi kuruluşlarının malzeme ve ara ürün ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, yereldeki işgücü potansiyelinin yerinde kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece önemli olan mikro ve küçük işletmelerin salgının yıkıcı etkilerinden korunmaları gerekmektedir. Covid19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA işbirliğiyle “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır. Projenin amacı; imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile imalat, bilgisayar programlama, bilimsel ArGe sektörleri ve Covid19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır” dedi.

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