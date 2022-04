Balıkesir Büyükşehir, Ramazan’a hazır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da bin 300 araç 3 bin 900 personelle sahada

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; bin 300 araç, 3 bin 900 personelle Ramazan Ayı boyunca 20 ilçede vatandaşların yanında olacak.

Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Ramazan’ın bereketi paylaştıkça çoğalır.” anlayışıyla her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere 20 ilçede vatandaşların yanında olacak. Bin 300 araç, 3 bin 900 personelin sahada aktif olarak görev alacağı Ramazan Ayı’nda; her ilçede iftar sonrası kurulacak Kültür TIR’ıyla vatandaşlara, Ramazan’ın ruhuna yakışır şekilde eski Ramazan gelenekleri yaşatılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi BAKOM’da görevli personellerle bir araya gelip son hazırlıkları değerlendirdi.

Bereket, paylaştıkça artar

Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da rahmetin, bereketin ve dayanışmanın ayı Ramazan'da, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını belirten Başkan Yılmaz “Bereket paylaştıkça artar. Bu anlayışla; Ramazan ayının rahmet ve bereketini tüm şehir birlikte yaşayacağız. Bunun için Belediyemizin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz araçlar ve ekibimiz; 30 gün boyunca 20 ilçemizi adım adım dolaşarak tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Büyükşehir olarak bize ulaşan ya da tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısını çalacağız. Allah'ın izniyle tüm şehir olarak dayanışma içerisinde Ramazan Bayramı’na ulaşacağız. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum.” dedi.

Ramazan ayı programı

4 Nisan Pazartesi günü Savaştepe ile başlayacak Ramazan programı; 5 Nisan Salı Kepsut, 6 Nisan Çarşamba Susurluk, 7 Nisan Perşembe Bigadiç, 8 Nisan Cuma Karesi, 9 Nisan Cumartesi İvrindi, 10 Nisan Pazar Ayvalık, 11 Nisan Pazartesi Havran, 12 Nisan Salı Gönen, 13 Nisan Çarşamba Edremit, 16 Nisan Cumartesi Altıeylül, 18 Nisan Pazartesi Burhaniye, 19 Nisan Salı Balya, 20 Nisan Çarşamba Manyas, 21 Nisan Perşembe Erdek, 22 Nisan Cuma Dursunbey, 23 Nisan Cumartesi Bandırma, 24 Nisan Pazar Marmara Adalar, 25 Nisan Pazartesi Sındırgı, 26 Nisan Salı Gömeç ilçeleriyle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.