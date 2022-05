Güre Bahar Şenlikleri başladı

Fatih Emrah ERDOĞAN Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesinde, Kazdağları Güre Bahar Şenlikleri, festival havasında başladı. Bölgenin tanıtımı için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 21-27 Mayıs´ta kutlanması karar verilen Türk Mutfağı Haftası´nın, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan´ın himayesinde Güre´de başlayacağı müjdesini verdi.Edremit ilçesinin turistik Güre Mahallesinde, Güre Turizm Tanıtım Derneği tarafından bahar şenlikleri düzenlendi. Etkinliğe Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP´li Vekiller Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 2 gün sürecek olan etkinliğin açılış programı kortej yürüyüşü ile başladı. Şenlik ateşinin yakılmasının ardından, halk oyunları gösterisi ve paneller düzenlendi.BAŞKAN YILMAZ: TÜRK MUTFAĞI TANITIMI, EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE BALIKESİR´DE BAŞLAYACAKBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, baharın gelişi amacıyla yapılan program ile bölgeye artı değer katmayı, doğal güzelliklerinin tanıtımını hedeflediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Güre Tanıtım Derneğine çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesi ile festival havasında, bahar şenliği yapıyoruz. Edremit Körfezimiz oldukça önemli bir nokta ve biz de bu noktayı önemsiyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Zeytinli kavşağının rahatlatılması, ülkü yolunun yapılması, Altınoluk'ta sahil şeritlerinin yapılması, Akçay'da sahil şeritleri çalışmaları devam ediyor. Her yeri güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bir müjde vermek istiyorum buradan. 21-27 Mayıs haftası düzenlenmesi kararlaştırılan, `Türk Mutfağı Haftası´ etkinliği, Güre´de başlayacak. Tanıtımlar bu yıl, `Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı´ adlı kitabı kapsamında gerçekleştirilecek. 21-27 Mayıs tüm dünyada, bütün büyükelçiliklerimizde Türk mutfağı tanıtımı yapılacak. Ama bunun startını, Balıkesir´in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesinde, Emine Erdoğan himayesinde Balıkesir'de yapıyoruz. Bu hem yöremiz için çok büyük bir tanıtım. Dünya gastronomisi bu etkinliği takip edecek. Bu anlamda Güre'yi bir marka yapma yolunda ilerliyoruz. Edremit'imize hayırlı olsun. 5 Haziran'da da yine kahvaltı festivali yapıyoruz" dedi.`DENİZE GÜNÜN 6-8 SAATİ GİRİLİYOR AMA 24 SAAT DENİZ KENARINDA YAŞANIYOR´Balıkesir sahilleri ve Kaz Dağı'nı ile bölgenin 12 ay yaşanılan bir yer olduğunu belirten Başkan Yılmaz "İnsanlar şöyle diyorlar, `Kumsallara bu kadar çok fazla yol yapıyorsunuz.´ Evet, denize 2 ay giriliyor ama 12 ay deniz kenarında insanlar yürüyor. Denize günün 6-8 saati giriliyor ama 24 saat deniz kenarında yaşanıyor ve her medeni ülkede olduğu gibi kumsalları biz gerçek manada bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yeşillikler, aydınlatmalar, banklar, oturma alanlarıyla süsleyeceğiz. Bu sadece Edremit için değil, buradan çıktığınız zaman Burhaniye'si, Gömeç´i, Ayvalık'ı, Sarımsaklısı, Erdek'i, Marmara Adası her yerde yapıyoruz. Her sene biraz daha fazla yapıyoruz. Herhalde 2024´e kadar büyük bir kısmını bitirmiş olacağız. Sezonumuz hayırlı olsun diyorum tüm hemşerilerimize" diye konuştu.CUMHURBAŞKANIMIZ BÖLGEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORAK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise Güre´nin, Türkiye'nin nadide yerlerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Etkinlik sayesinde, baharın gelişinin kutlandığını söyleyen Canbey, "Her bahar bir şenlikle geliyor. Bundan sonra yaz gelecek. Buralar daha da şenlenecek. Hem şehrimizin duyurulması, hem buradaki hareketliliğin oluşturulması, hem de Türkiye'de Edremit'in, Güre´nin bilinilirliği ve farkındalık oluşturulması anlamında çok güzel bir çalışma. Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ve Edremit Belediyesi'ne de katkılarında dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah bu çalışmaları daha da geliştirerek, bu bölgemizin bilinirliğini arttırmak için elimizden gelen ne katkı varsa yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bölgemize çok büyük önem veriyor. Her türlü kalkınmayla ilgili, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili her türlü projeyi destekliyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bölgemizle ilgili müjdeler vermeye ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.ÇETİN: `İLK FESTİVALİMİZİ YAPIYORUZ´Güre Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Ahmet Çetin de dernek olarak çok mutlu bir günde olduklarını belirterek, Güre'ye gönül veren insanlar olarak kurulan derneğin amacının, Güre´nin değerini bir kat daha arttırmak olduğunu söyledi. Çetin, Güre´nin doğal yapısının korunarak, gelecek nesillere aktarmak istediklerinin belirtti.Güre´nin özel ve istisna bir bölge olduğunu anlatan Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, termaliyle, deniziyle, balıkçılığıyla, zeytiniyle, zeytinyağıyla, mitolojisiyle, tarihiyle, kültürüyle, balıkçılığıyla çok özel Güre´nin ön plana çıktığını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi olarak yapılan yatırımlarla Güre´nin çok daha cazip hale geldiğini belirten Başkan Arslan, "Çok daha iyi hale de gelecek. Burada her kesimden insan var. Başta Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili vekillerimiz, Balıkesir AK Parti Vekilimiz Mustafa Canbey olmak üzere, hepsi bir araya geldi. Toplumun her kesiminin burada toplanması çok güzel. İnsanların beklentileri çok yüksek. Pandemide vatandaşlar; bir arada olmayı, kaynaşmayı, toplu olarak bir halde olmayı özlediler. Bu nedenlerle yazın bölgemize çok büyük bir talep olacağını düşünüyorum. Beklentimiz çok yüksek. İyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Biz tabi ki kurumlar olarak da buna hazırlıklı olmak durumundayız. Onun için var gücümüzle yaza hazırlamaya çalışıyoruz. Sahillerimiz, yollarımızda da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını görüyorsunuz. Pandemi dönemindeki mağduriyet, inşallah yoğun bir turizm sezonu ile giderilecek" dedi.PANDEMİ SONRASI VATANDAŞLARIMIZ 2 YIL UZAK KALDILARGüre´nin Edremit´in ilçesinin güzel bir tatil yöresi olduğunu belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise şunları söyledi:"Güre Turizm Tanıtım Derneği öncülüğünde Büyükşehir ve Edremit Belediyemizin de katkılarıyla güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. 2 gün sürecek festivalimizin açılış programına katıldık. Tabii Güre, Edremit, Körfez deyince Balıkesir'in vitrini ve turizme açılan kapısı. Bu anlamda bu tür etkinlikleri ben çok önemsiyorum. Pandemi sonrasında özellikle 2 yıl insanlarımız adeta dış dünyadan, sosyal hayattan, turizmle ilgili aktivitelerden uzak kaldılar. Balıkesir'de bu sene inşallah iç turizm hareketliliğinin en üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Bizle ilgili kurumlarımızla birlikte sezona iyi bir hazırlık yapıyoruz. Balıkesir Marmaray'ı da temsil eden, Ege'yi de temsil eden, Anadolu kültürünü temsil eden unsurlar içeriyor. Bütün bu sahip olduğumuz değerleri kapasiteyi güçlü bir şekilde yansıtmak, alanda biz de varız demek istiyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA

