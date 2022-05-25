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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı

İHA

Ayvalık’ta Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali ile ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
İlk iki senesi Datça’da düzenlenen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nin yeni adresi Ayvalık, olarak belirlendi.
2326 Haziran tarihleri arasında perdelerini açacak olan ve daha önce 65 bin kişiye ev sahipliği yapan festivalde Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler de tiyatro oyunlarıyla festivalde sahne alacağı öğrenilirken, ayrıca sürpriz konserler de katılımcıların beğenisine sunulacağı bildirildi.
Tiyatro üzerine inşa edilmiş bir yaşam festivali
Tiyatro, müzik, film ve kültür yönetimi gibi birçok farklı disiplinden profesyonellerin bir araya gelmesinden oluşan festivalin organizatörleri Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’ni 23, 24, 25, 26 Haziran tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin destekleri ile çok daha büyük kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladılar.
Bu yıl katılımcıları Ayvalık Amfi Tiyatro’da 4 tiyatro oyunu, Ayvalık ve Cunda’nın muhtelif mekanlarında sahnelenecek 4 tiyatro oyunu, Ayvalık Amfi Tiyatro’nun hemen yanında kurulacak alanda 4 farklı konser; panayır alanında fuayeler, söyleşiler, atölyeler ve birbirinden eğlenceli etkinlikler; çocuk oyunları, çocuk atölyeleriyle katılımcılarını beklediği belirtildi.

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