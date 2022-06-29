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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İda Madra Jeoparkı UNESCO adaylığında

İHA

İda Madra Jeoparkı UNESCO adaylığında

Jeotermal kaynakların yeryüzüne çıkışında oluşturduğu eşsiz doğal oluşumları gün yüzüne çıkarmak adına Sındırgı Hisaralan Jeopark projesi ile başlayan, daha sonra Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'in 23 ilçesini kapsayarak büyük bir projeye dönüştürülen İda Madra Jeopark projesi UNESCO listesine girmek için emin adımlarla ilerliyor.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan başvuruların ardından İda Madra Jeopark sahasında kısa bir süre içerisinde tüm hazırlıklar tamamlanarak UNESCO denetçileri tarafından ön denetime alındı. UNESCO’yu temsilen İda Madra Jeoparkı Jeosit alanlarını inceleyen Prof. Dr. İbrahim Komoo ve Prof. Dr. Alireza Amrıkazemı beraberindeki heyetin son durağı ise Hisaralan Jeosit Alanı, Akpınar Yaşam Merkezi ve İda Madra Jeoparkı ziyaretçi danışma merkezi oldu.
Heyet yöreye ait güreş gösterisi ve halk oyunları ile karşılandı. Kültürel değerlerin de sergilediği ziyarette 600’e yakın kadın üyenin bulunduğu merkez ve atölyelerde üretilen yöresel ürünler, sıfır atık projeleri heyetin ilgisini çekti. UNESCO listesinde yer alan Jeopark projelerinin yöre halkına olan katkısı da gözlemlenmiş oldu.

Türkiye’nin tek canlı dikitlerinin yer aldığı Hisaralan Jeosit Alanı UNESCO adayı
Dünya üzerinde 5 tane bulunan karada görünenlerin Sındırgı ilçesinde, deniz altındakilerin ise Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde bulunduğu bilinen milyon yıllık oluşum canlı dikitler, sıcak suyun yeryüzüne çıkışındaki doğal oluşumların yer aldığı Hisaralan Jeopark Alanı, bölge halkının da yapılan projeyi sahiplenmesi heyette olumlu iz bıraktı. Doğal oluşumları, yapılan çalışmaları ve gerçekleştirilecek çalışmaları yerinde inceleyen heyet, sonrasında yöre halkı ile bir araya geldi. Hisaralan Jeosit Alanında ziyaretçilerin rahatlığı ve oluşumları korumak adına yapılan çalışmaların yanı sıra, çevresinde termal tesislerin bulunması, bölgenin hazırda yöre halkının ekonomik kazancına katkı sağlıyor ve ziyaretçilerin çoğalması ile birlikte katkının artacak olması, Düvertepe, Kepez, Çoturtepe, Ulus, Hisaralan mahallelerindeki tarihi ve kültürel kalıntılar da UNESCO adaylığını destekleyici rol üstlendi.
Yıllardan bu yana milyon yıllık oluşumları gün yüzüne çıkarmak, turizme açarak Jeopark projesini hayata geçirmeyi hedefleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Balıkesir, İzmir/Bergama ve Çanakkale/Ezine, Ayvacık bölgesinin görülmeye değer hani, 'Doğa Harikası' denilen yüzey şekilleri Ida Madra Jeopark projesiyle kıymetleniyor, bir yerel kalkınma modeline dönüşüyor. UNESCO jeopark ağına dâhil olarak Dünya turizmine açılıyor" dedi.

Hisaralan bölgesi sadece Sındırgı’ya değil, Balıkesir’e de ivme kazandıracak
Sındırgı kaymakamı Zafer Oktay, “Hisaralan bölgemizde yıllardır bir çalışmanın ürünü olan jeopark alanımızda en sonunda Unesco ekibinin denetlemelerine katıldık eşlik ettik. Güzel bir gün oldu öncelikle ilçemizin genel olarak yaptığımız çalışmaları kültürel çalışmaları sanatsal çalışmaları faaliyetlerimiz anlattık devamında da alan bölgesinde yerli heyetimizle beraber iki kişilik bir grup halinde UNESCO temsilcilerini bölgemizde ağırlamış olduk. Bu ekonomik anlamda büyük katkı sağlar kültürel anlamda da katkı sağlayacaktır. Buradaki rotalardan birisi de Hisaralan bölgemizdeki bu jeopark alanımızda sadece bölgemizin değil Balıkesir’imiz değil bölgedeki diğer illerle birlikte entegre olmasını sağlayacaktır. Bu da her anlamda ilçemizde ekonomik anlamada ve her anlamda kuvvetlendirecektir diye düşünüyorum” dedi.

İda Madra jeopark projesinin çıkış noktası Hisaralan jeosit alanı
2004 yılından bu yana turizm alanında yapılan çalışmaların kurulan hayallerin meyveye döndüğünü UNESCO ağına dahil edilmesi ile jeopark projesinin Yerel Kalkınma Örneğine dönüşeceğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Yeryüzünün binlerce şekilleri var yüzey şekilleri. Bu yüzey şekilleri bazen öyle bir noktaya geliyor ki turizm değeri olabiliyor. Balıkesir’de, Çanakkale’de ve İzmir bölgesini de kapsayan bir şekilde İda Madra jeopark projesi tam da bu anlamda dünyanın farklı yerlerinden insanları Balıkesir’e ve bölgeye bu destinasyonu getirmek için çok büyük bir fırsat. Çalışmalarımız iki yıl önce başlamıştı. Bu yapılan çalışmalar UNESCO'ya girebilmek için bir yol kat etmemiz gerekiyordu. Bu yüzey şekilleri bölgenin bir turizm değerine ve rotasına dönüşerek yerellik bir kalkınma modeline dönüşmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve diğer yirmi ilçeden oluşan bir birlik kuruldu. Bu birlik İda Madra Jeopark Belediyeler ve Alt Yapı Birliği idi. Çok şükürler olsun ki biz bir başvuruda bulunduk. Dünyadaki yüz yetmiş dört tane jeopark var Türkiye’de bir tane var UNESCO tarafından tescillenmiş ikincisinin başvurusunu da Balıkesir olarak biz yaptık. Şu anda bulunduğumuz noktada bu İda Madra Jeopark projesinin çıkış ve fikir noktasındayız. Burada milyon yıldan bu yana akan su kaynakları var ve bu su kaynakları yedi, sekiz, on metre gibi yüksekliğinde dikitler oluşturuyor. Bu dikitler hakikaten müthiş bir görsellik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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