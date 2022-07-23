Altın Emlak Balıkesir Ayvalık'ta temsilcilik açtı

Türkiye genelinde 25 ilde 120’ye yakın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak, Balıkesir Ayvalık’ta açıldı.



Altın Emlak Ayvalık özel yetkili emlak işletmesi girişimler Hakan Bingöl ve Necati Pehlivan tarafından Ayvalık Adliyesi karşısında açıldı. Uzman ekibi ve geniş portföy ağı ile hizmete başlayan Ayvalık temsilciliğinin açılışında söz alan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı,“25 ilde 120’yeyakın temsilciliğimiz ile nitelikli büyümeye devam ediyoruz. Türkiye'deki bazı illerimizden daha büyük potansiyeli olan Ayvalık ile ailemiz büyümeye devam ediyor. Özellikle burada dinamik bir ekibimiz var. Profesyonel kadrosu ile teknoloji merkezli, etkili pazarlama çalışmalarımız ile müşterilerimize hizmetler sunacağız” dedi.



Ayvalık Temsilcisi Hakan Bingöl ise şöyle konuştu: “Sektörün öncü markası Altın Emlak olarak Gömeç temsilciliğinden sonra Ayvalık temsilciliğini de ilçemize kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Eğitim alanlarımız, toplantı salonlarımız, ona yakın danışman kadromuz ile Ayvalık’ta güven inşa edeceğiz. Geniş portföy ağımız, nitelikli çözüm sunan uygulamalarımız ile gayrimenkul pazarlamasında farkımızı yansıtmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.