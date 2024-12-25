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        Balıkesir'in adalarına yapılacak feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:35
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        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek-Adalar hattındaki tüm seferler ile Narlı-Marmara Hattı'nda Narlı'dan saat 16.15 ve Marmara'dan saat 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

        Öte yandan, aynı güzergahta yer alan Narlı'dan saat 08.00 ve Marmara'dan saat 11.30'daki seferlerin ise yapılacağı duyuruldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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