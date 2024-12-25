Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Erdek-Adalar hattındaki tüm seferler ile Narlı-Marmara Hattı'nda Narlı'dan saat 16.15 ve Marmara'dan saat 17.30 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, aynı güzergahta yer alan Narlı'dan saat 08.00 ve Marmara'dan saat 11.30'daki seferlerin ise yapılacağı duyuruldu.