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        Haberler Yaşam Balıkesir’de sıcaktan bunalan inekler soluğu denizde alıyor

        Balıkesir’de sıcaktan bunalan inekler soluğu denizde alıyor

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde 40 dereceyi bulan sıcaklar vatandaşları bunaltırken, merada otlayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Orjan sahillerinde inek otlatan bir vatandaş, sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini söyledi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:28
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        İnekler soluğu denizde alıyor
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        Orjan sahillerinde inek otlatan Kadir Korkak (52), sıcaktan bunalan ineklerin günde iki kez denize girdiklerini, denizden çıktıktan sonra ise daha iyi otladıklarını anlattı.

        Kardeşinin ineklerinin çobanlığını yaptığını anlatan 1 çocuk babası Kadir Korkak, “Ben burada kardeşimin ineklerine bakıyorum, otlatıyorum. Buralarda inekler sıcaktan çok bunalıyorlar. Kendiliğinden denize giriyorlar, çıkıyorlar. İnekler denize girdiği için ben de memnun oluyorum. Onlar serinleyince daha güzel yayılıyorlar. Günde 2 kez filan girip çıkıyorlar. Hayvanlar da insanlar gibi bunalıyor. Sıcaktan denize girip serinliyorlar” dedi.

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