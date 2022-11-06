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Haberler Gündem 3. Sayfa Balıktan dönen kardeşlerden acı haber
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Otomobil ile çarpışan motosikletteki kardeşlerden acı haber

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kazada, motosikletle balık tutmaya gittikleri İzmir'den dönen Samet ve Eren Tokaç kardeşler hayatını kaybetti. Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu. Öte yandan kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Balıktan dönen kardeşlerden acı haber
Balıktan dönen kardeşlerden acı haber
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AA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Samet (25) ve Eren Tokaç (19) kardeşlerin bulunduğu motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sütçüler mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNDE CAN VERDİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İZMİR'E BALIK AVINA GİTMİŞLER

Samet ve Eren Toka&ccedil;.
Samet ve Eren Tokaç.

Öte yandan Tokaç kardeşlerin arkadaşlarıyla birlikte 2 motosikletle İzmir'e balık tutmaya gittikleri, avdan döndükleri sırada yaşanan kazada diğer motosiklettekilerin de tehlike atlattığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Subaşı Camisinde kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ACILI ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenaze sırasında baygınlık geçiren anne Ayten Tokaç'a yakınları müdahalede bulundu, baba Ramazan Tokaç, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gençlerin arkadaşları ve vatandaşlar da katıldı.

*Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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