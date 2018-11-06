SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Cenazede acı olay! Tabutunun üstün koydular

Balkondan çarşafla inerken düşüp ölen kadın, toprağa verildi

Yalova´da 4´üncü kattaki evlerinin balkonundan çarşafla inmeye çalışırken düşerek ölen Didem Kiriş, son yolculuğuna uğurlandı. Kiriş´in tabutunun üzerine konan pembe patik dikkat çekti.

06.11.2018 - 15:19 | Güncelleme: DHA

Olay, 4 Kasım akşamı Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Didem Kiriş, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan bir alt katın balkonuna inmek için çarşaf sarkıttı. DHA'nın haberine göre, bu sırada durumu fark eden komşular, polise haber verdi. Ailesi tarafından, madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edilen Kiriş, inerken düştü. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Didem Kiriş´in yaşamını yitirdiği saptandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu´na götürülen Didem Kiriş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından alınarak Yalova´ya getirildi.

Didem Kiriş için Merkez Camii´nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Kiriş´in ailesinin ve iş arkadaşlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, 24 Haziran seçimlerinde CHP´nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de katıldı. Kiriş´in tabutundaki pembe patik ise dikkat çekti. Kiriş´in cenazesi Yalova Şehir Mezarlığı´na götürülerek, toprağa verildi.

Didim Kiriş´in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X