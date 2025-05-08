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        Haberler Dünyadan Balkondan düşerek ölen Liam Payne'in serveti açıklandı - magazin haberleri

        Balkondan düşerek ölen Liam Payne'in serveti açıklandı

        Liam Payne, ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının vasiyetnamesi olmadığı açıklanırken, geride bıraktığı toplam serveti de ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:13
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        Ölümünün ardından serveti açıklandı
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        İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, geçen yıl ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşında hayata veda eden şarkıcının serveti açıklandı.

        Payne'in Buenos Aires'teki otelin üçüncü katından düşme sonucu trajik ölümünün ardından, resmi kayıtlar ortaya çıktı. Kayıtlara göre Payne, geride nakit para, mülk ve değerli eşyalardan oluşan ortalama 24 milyon sterlinlik bir servet bıraktı.

        Payne'nin vasiyetinin bulunmadığı belirlendi. İngiltere yasalarına göre, vasiyetin olmadığı durumlarda servet, yaşayan eşe, resmi nikahlı eş yoksa çocuğa devrediliyor. Payne hiç evlenmedi, ancak şarkıcı Cheryl ile şu anda 8 yaşında olan Bear adında bir oğulları oldu. Payne'in iki yıl ilişki yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Cheryl ve müzik endüstrisi avukatı Richard Bray, mirasının yöneticileri olarak atandı. Cheryl ve avukat Bray'e, 'ölen kişinin mirasını koruma yetkisi' verildiği açıklandı.

        Cheryl ve Liam Payne, 2016-2018 yılları arasında birlikteydi

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        Cheryl ve Bray'in şu anda sınırlı yetkileri olduğu için servet dağıtımı yapamıyorlar. Miras belgeleri, mirasının toplam brüt değerinin 28,6 milyon sterlin olduğunu, ancak borçlar ve masraflar düşüldüğünde 24,3 milyon sterline düştüğünü gösteriyor.

        NE OLMUŞTU?

        One Direction müzik grubunun eski solisti olan İngiliz şarkıcı Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma sonucu, Payne'in son saatlerinin bir kaos içinde geçtiğini gösteren rahatsız edici ayrıntılar ortaya çıktı. Olay sonrası yayılan fotoğraflarda, kırılmış bir televizyon ekranı ve odanın dağınık durumu dikkat çekti.

        Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak beş kişi suçlandı. Üçü hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

        Payne'in otopsi raporunda, düşmeden önce 'yarı veya tam baygın halde olduğu' ve trajik olayada 25 yara aldığı belirtildi. Raporda ayrıca, Liam Payne'in olayının 'şüpheli ölüm' olarak araştırıldığı, ancak işaretlerin düşme sırasında müzisyenin yalnız olduğu ve bir tür madde etkisi altında olduğunu gösterdiği ifade edildi. Toksikoloji raporunda da şarkıcının kanında kokain tespit edildiği belirtildi.

        Savcılık, Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etti. Payne'in ölümünden kısa bir süre önce otel müdürünün 911 acil yardım hattını arayarak, agresif davranan, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan bir misafiri ihbar ettiği öğrenildi.

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        #Liam Payne
        #ölüm
        #servet
        #vasiyet
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