Ballon d'Or (Altın Top) sahibini buluyor!

France Football tarafından her yıl verilen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor. Futbolseverlerin her sene merakla beklediği Ballon d'Or Ödül Töreni bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

PSG'DEN 9 İSİM LİSTEDE Paris'te gerçekleşecek törende 30 kişilik aday listesi arasında futbolun en büyük yıldızları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Manchester City'nin genç yeteneği Rodri, talihsiz sakatlığı nedeniyle bu yıl listede yok. Real Madrid'in yıldız oyuncuları Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr. güçlü adaylar arasında öne çıkıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den tam dokuz ismin aday listesinde olması dikkat çekiyor. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise bu yıl favori adaylar arasında yer alıyor. Genç oyuncu ödülü kazanması halinde 19 yaşında bu ödülü alan Ronaldo'yu geride bırakarak bunu başaran en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.