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HaberlerGündem3. SayfaBaltalı park kavgası
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Park tartışması baltalı, taş ve sopalı kavgaya dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karışanları gözaltına aldı

Baltalı park kavgası
DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir kamyonun dükkanın önüne park edilmesi nedeniyle iki grup arasından balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Olay, önceki akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önüne kamyonun park edilmesi üzerine, iş yeri sahipleri ile kamyondakiler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı.

Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada, yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp, olaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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