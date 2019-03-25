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Balyoz Planı davası sanıklarına kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin Taraf gazetesi yönetici ve yazarlarının sanık olarak yargılandığı davada sona yaklaşıldı. Yargılamada, tutuklu sanık new
'nun da ifadesinin alınmasına başlandı. 2 gün süren duruşmada Mehmet Baransu'nun ifadesi tamamlanamadı. Sanık Baransu'nun ifadesinin tamamlanmasının ardından dosyanın esas hakkındaki görüş için savcılığa gönderilmesi bekleniyor.
BARANSU İFADE VERDİYOR
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun savunmasıyla devam edildi. 2 gün süren duruşmada ifade veren Mehmet Baransu'nun savunması tamamlanamadı.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun savunmasını tamamlaması bekleniyor. Baransu'nun da ifadesinin tamamlanmasının ardından firari sanık Tuncay Opçin dışındaki diğer sanıkların savunmalarını tamamlanmış olacak.
DOSYANIN MÜTALAAYA GİTMESİ BEKLENİYOR
Mahkeme'nin bir sonraki duruşma dava dosyasını esas hakkındaki görüşünü açıklamak üzere Cumhuriyet Savcısı'na göndermesi bekleniyor.
İDDİANAMEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Baransu ile firari sanık Tuncay Opçin'in 75 yıla kadar diğer şüpheliler Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un da 52 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.
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