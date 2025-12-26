Ege Bölgesi’nde zeytinyağlı bamya daha yaygındır ve hafif ekşi tadıyla yaz aylarının sevilen bir yemeği hâline gelir. Yunan mutfağında domates ve zeytinyağıyla hazırlanan bamya tarifleri öne çıkar. Arap mutfağında baharatlarla zenginleştirilen bamya güveçleri dikkat çeker. Kuzey Afrika’da ise bamya daha çok çorba ve etli yemeklerde kullanılır. Bu geniş kullanım alanı bamyanın hem iklim şartlarına uyumlu yapısından hem de farklı kültürlerin damak tadına kolayca uyum sağlayan aromatik karakterinden kaynaklanır. Bu nedenle bamya özellikle Akdeniz ve Orta Doğu hattında köklü bir yemek kültürünün parçası olarak kabul edilir.

BAMYA NASIL PİŞİRİLİR?

Bamyanın hafif ekşi ve aromatik yapısı yanında sunulan eşlikçilerin yemeğin dengesini belirlemesine imkân tanır. En çok tercih edilen eşlikçi pirinç pilavıdır. Tereyağlı ya da sade hazırlanan bir pilav bamyanın suyunu dengeler ve öğünü daha doyurucu bir hâle getirir. Yoğurt da bamya ile sık kullanılan bir tamamlayıcıdır. Sade ya da sarımsaklı yoğurt yemeğin ekşi tadını daha yumuşak bir çerçeveye taşır. Mevsim salatası bamyanın hafif dokusunu taze sebzelerle destekleyen bir seçenek oluşturur.

Limonlu roka salatası ya da ince kıyılmış yeşilliklerden hazırlanan karışımlar bamyanın aromasını canlı tutar. Zeytinyağlı sofralarda bamyanın yanında enginar, kabak ve patlıcan gibi diğer sebze yemekleri de kullanılabilir. Ekmek tüketmeyi sevenler için yumuşak köy ekmeği ya da fırından yeni çıkmış çıtır ekmek bamyanın suyunu güzel şekilde tamamlayan bir eşlikçi yaratır. Malzemeler 500 g taze bamya

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 adet limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

Bamya hazırlığına başlamadan önce ilk adım bamyaların doğru şekilde temizlenmesidir. Bamyanın uç kısmı konik bir şekilde alınmalıdır. Bu işlem sırasında iç kısmının açılmamasına özen gösterilir. İç kısmı açılan bamya pişerken dağılabilir ve yemeğin kıvamı istenen yapıda olmayabilir. Temizlenen bamyalar geniş bir kabın içine alınır ve limonlu suya bırakılır. Limonlu su bamyanın sümüksü yapısının kontrol altına alınmasını sağlar. Bamya bu aşamada beklerken soğan yemeklik doğranır. Domateslerin kabukları soyulur ve küçük küpler hâline getirilir. Sarımsak ince kıyılır.

