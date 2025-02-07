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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı' ENKA Oditoryumu’nda

        'Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı' ENKA Oditoryumu’nda

        İbrahim Selim, 'Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı' oyunu ile 13 Şubat Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu'da sanatseverlerle buluşucak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:43
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        'Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı'
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        Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, İbrahim Selim’in tek kişilik performansı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı”, 44 yaşındaki evli ve iki çocuklu Dave’in hikâyesine odaklanıyor. Gece kulüplerinde bodyguardlık yapan Dave, daha az riskli başka bir iş arayışında iken gazetede gördüğü bir sanat galerisindeki güvenlik görevlisi ilanına başvurur. Görev yeri galeride, arka tarafta perdeyle ayrılmış bir odadır. Ama ona kimse odada ne olduğunu ve onun gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmaz.

        İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” ile 13 Şubat Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’na konuk oluyor.

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        #ENKA Oditoryumu
        #İbrahim Selim
        #tiyatro
        #OYUN
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