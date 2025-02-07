'Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı' ENKA Oditoryumu’nda

Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, İbrahim Selim’in tek kişilik performansı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı”, 44 yaşındaki evli ve iki çocuklu Dave’in hikâyesine odaklanıyor. Gece kulüplerinde bodyguardlık yapan Dave, daha az riskli başka bir iş arayışında iken gazetede gördüğü bir sanat galerisindeki güvenlik görevlisi ilanına başvurur. Görev yeri galeride, arka tarafta perdeyle ayrılmış bir odadır. Ama ona kimse odada ne olduğunu ve onun gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmaz.

İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” ile 13 Şubat Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu’na konuk oluyor.