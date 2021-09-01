Fatih Artman ve Hande Doğandemir'i başrolde bir araya getiren Bana Masal Anlatma filminin yapımcılığını BKM Film üsteniyor. Yılmaz Erdoğan'ın da anlatıcı olarak yer aldığı Bana Masal Anlatma filmi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NE?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma filminin çekimler İstanbul, Suriçin'nde gerçekleşti.
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet
YORUMLAR