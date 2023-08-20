Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Bandırma'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bandırma'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Bandırma-Bursa kara yolunda B.M. kontrolündeki otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        Sürücü B.M. ile 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Balıkesir
        #balıkesir haber
        #yerel haber
        #Bandırma
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"