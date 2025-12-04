Bandırmaspor'un genç futbolcusu Avrupa'nın radarında!
Bandırmaspor forması giyen Emirhan Acar performansını yükseltiyor. Emirhan Acar'ı Avusturya ekibi Sturm Graz ve İtalyan ekibi Udinese'nin yakından takip ettiği öğrenilirken Süper Lig'in büyükleri de genç oyuncuyu radarına aldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor forması giyen Emirhan Acar performansını yükseltiyor.
İtalyan ekibi Torino'nun genç takımından kadroya katılan 20 yaşındaki futbolcu, sonrasında 2 maçta 11'de başlarken toplamda 8 maçta 315 dakika süre buldu.
Emirhan Acar’ı Avusturya ekibi Sturm Graz ve İtalyan ekibi Udinese'nin yakından takip ettiği öğrenilirken Süper Lig'in büyükleri de genç oyuncuyu radarına aldı.
Emirhan Acar, futbola Avusturya ekibi Tirol'un altyapısında başlayıp Torino'ya geçmişti.