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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Bangladeş'te yangın faciası: 43 ölü

        Bangladeş'te apartmanda çıkan yangın faciaya yol açtı: 43 ölü

        Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te başkent Dakka'da bulunan 6 katlı bir binada çıkan yangın faciaya neden oldu. Binayı kısa sürede saran alevler nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 06:49 Güncelleme: 01.03.2024 - 06:49
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        Bangladeş'te yangın faciası: 43 ölü
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        Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

        Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, Dakka'da 6 katlı bir binada çıkan yangında 43 kişinin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sen, yangının Bailey Road bölgesindeki binada çıktığını söyledi.

        Bakan Sen, itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını aktardı. AA'nın haberine göre; itfaiyeciler ise yangının, binanın birinci katındaki bir restoranda çıktığını ve çok sayıda insanın yangın nedeniyle mahsur kaldığını kaydetti.

        Kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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