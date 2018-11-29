Koştu ama yakalayamadı

Ankara Caddesi'nde faaliyet gösteren bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H, bankadan çek tahsil ederek 500 bin lirayı firmaya götürmek üzere şubeden çıktı.

Kendisini takip eden zanlılarca çantasındaki 500 bin lira gasp edilen Ş.H, ''Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı, sonra çantayı alarak kaçtı, koştum ama yakalayamadım. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz.'' dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Ş.H'yi takip eden şüphelilerin, içinde para olan çantayı alarak uzaklaşması görülüyor.

Olayla ilgili devam ediyor.

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