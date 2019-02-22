Planı polis çözdü

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 kişinin, banka hesaplarındaki 200 bin liranın çekildiği yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 4 aylık takibin ardından hacker çetesine yönelik İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda olaylarda kullanılan bilgisayarlar, 21 cep telefonu, kart kopyalama aparatı, ajanda, not defterleri, bazı dijital materyaller ile 2 bin 300 lira para ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ REKLAM TUZAĞI



Hacker çetesinin, iki yöntemi kullandığı belirlendi. Birinci yöntemde, çete üyelerinin kendilerini banka çalışanı gibi göstererek vatandaşları arayarak tüm hesap bilgilerini ele geçiriyordu. İkinci yöntemde ise, sosyal medya hesapları üzerinden taklit banka reklamları veriyorlardı. Vatandaşlar banka linkini tıkladığını düşünerek tüm hesap bilgilerini ve şifrelerini giriyor, çete de vatandaşın bilgilerini ele geçirmiş oluyordu. Daha sonra hesaptaki tüm paraları kendi hesaplarına aktarıyorlardı.

500 BİN LİRALIK VURGUN SON ANDA ENGELLENDİ



Bu iki yöntemle vatandaşların hesaplarından toplam 200 bin liralık vurgun yapan çetenin, 4 aylık teknik takipler sırasında yapmaya çalıştıkları 500 bin liralık vurgun ise polis tarafından önlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 16 zanlı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.