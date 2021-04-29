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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 786 milyar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 271 milyon lira artarak 3 trilyon 786 milyar 168 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri tutarı, 22 Nisan ile biten haftada 1 milyar 740 milyon lira artarak 692 milyar 420 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 786 milyar oldu
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Nisan ile biten haftada 34 milyar 271 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 751 milyar 897 milyon liradan 3 trilyon 786 milyar 168 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 53 milyar 809 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 696 milyar 445 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Nisan ile biten haftada 1 milyar 740 milyon lira artarak 692 milyar 420 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 383 milyon lirası konut, 13 milyar 853 milyon lirası taşıt ve 402 milyar 184 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 385 milyon lira artarak 608 milyar 215 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 artarak 152 milyar 571 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 954 milyon lirası taksitli, 90 milyar 617 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 21 milyon lira artarak 148 milyar 933 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 937 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal özkaynakları 2 milyar 671 milyon lira artarak 785 milyar 111 milyon lira oldu.

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