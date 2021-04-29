Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaTBB duyurdu: Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri nedir?
ABONE OL

Bankalar Birliği'nden tam kapanma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB),29 Nisan–17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak "tam kapanma tedbirleri" kapsamında banka şubelerinin 10:00-16:00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet vereceğini duyurdu. Açıklamada, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de belirtildi

TBB duyurdu: Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri nedir?
HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma tedbirleri süresince bankacılık hizmetlerinin nasıl devam edeceğine dair açıklamada bulundu.

Buna göre Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecek.

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan, banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecek.

MÜCBİR SEBEP SAYILABİLECEK

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise, mücbir sebepleri düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun 811. madde hükmünden yararlanabilecek.

Söz konusu maddeye göre kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı veya herhangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan süreler uzar. Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla zorunludur.

MÜŞTERİ EDİMLERİ

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar! - Haberler
PARATCMB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Piyasalarda Fed sonrası karışık seyir
PARAPiyasalarda Fed sonrası karışık seyir
SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu? Ekonomi haberleri
PARAFed faiz kararını açıkladı
SPK, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı
PARAAzerbaycan MB ile işbirliği mutabakatı
Salgınla 'mali' mücadelede Türkiye dünya ortalamasının altında kaldı
PARASalgınla 'mali' mücadelede Türkiye geride kaldı
TBB: 2021'de büyük ölçekli 178 firma ile 38 milyar TL yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı
PARATBB: 38.3 milyar TL yeniden yapılandırıldı
Dogecoin yine Elon Musk'ın desteğiyle yükseldi
PARA1 tweet attı 1 saatte yüzde 8 kazandırdı
Yapı Kredi'den konutlara yeşil dönüşüm desteği
PARAYapı Kredi'den konutlara yeşil dönüşüm desteği
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu
PARATCMB'nin resmi rezerv varlıkları açıklandı
Piyasalarda kakrışıl seyir
PARAPiyasalarda karışık seyir