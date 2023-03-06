VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ AÇIKLAMASI

"VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.

Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz. Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.

250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.

Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz."