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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı - Haberler
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Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde banka şubesine maskesiz girmek isteyen, Neriman G. ile kızı Nurdan G. ortalığı birbirine kattı. Şikayet üzerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı...

SON DAKİKA! Bankaya maskesiz alınmayan anne-kız ortalığı birbirine kattı - Haberler
DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. (71) ve kızı Nurdan G.'den (53) güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.´yi maske takmaları yönünde uyardı.

İkili tüm uyarılara rağmen maske takmamak da direndi. Bunun üzerine polis, anne kızı, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası yazmak üzere emniyete götürmek istedi.

"SİZİNLE İŞİM YOK, BURAYA NEREDEN GELDİK?"

Ekip otosuna da binmeyi reddeden Nurdan G., kadın polislere ,"Sizinle işim yok. Buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra da bırakın gidelim. Kadının kadına destek olması lazım" dedi.

40 DAKİKADA İKNA OLDULAR

40 dakika süren ikna çabaları sonucunda ekip otosuna binmeyi kabul eden anne ve kızı, Çarşı Polis Merkez Amirliği´ne götürüldü. Neriman G. ve Nurdan G.'ye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Yaşananlara tanık olan Türkan Yalım, "Sabırlarını takdir ettim. Polisimiz gerçekten güzel davrandı, tebrik ediyorum" dedi.

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