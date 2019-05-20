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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Banu Alkan: Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu

Bir dönemin efsanesi olan 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan, katıldığı programda özel hayatına dair bilinmeyenlerini anlattı. "Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" diyen Alkan, "Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım" ifadelerini kullandı

Banu Alkan

Banu Alkan, 2. Sayfa programına konuk oldu. "Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" diyen 61 yaşındaki Banu Alkan, bilinmeyenlerini anlattı. İşte Banu Alkan'ın açıklamalarının satırbaşları:

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

- Estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Hiç estetiğim yok, organiğim. Üzerimdeki mücevherler gerçek değil, gerçek olanlar kasada.

- Türk Sineması'nın starları olarak son nesiliz. Bizden sonra gelmedi. Ben hala zirvedeyim.

"YALIMIN MAZOTUNU ALAMADIĞIM GÜNLER OLDU"

- Herkes zor zamanlar geçirir. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu. Eski günleri özlemiyorum, ben çok güzel yaşıyorum. Saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Hepsi seyircime saygımdan... Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım.

"BEREN SAAT STAR DEĞİL"

- Beren Saat star değil, star olmaya çalışıyor. 2-3 dizi çekmekle olmuyor. Ben 42 film çektim. Ben film çekmekten genç kızlığımı yaşayamadım. İstesem yine film çekerim ama istemiyorum. Şimdi genç kadınlığımı yaşamak istiyorum.

"TOKAT OLAYI MURAT'LA ARAMIZDAKİ HER ŞEYİ BİTİRDİ"

- Murat Bey resmi nikah yoktu ama 13 yıllık kocamdı. İnanılmaz büyük aşkı o tokat ile bitirdi. Ben 13 sene boyunca ağır bir kelimesini bile duymamıştım. Bir yerde karşılaşmadık ama gördüğüm yerde sarılır, öperim.

"AYRILDIKTAN SONRA 2 YIL BANA MURAT BAKTI"

Başım sıkıştığında bir şey istesem gelir, yardım eder. Ayrıldıktan sonra 2 yıl param olmadığında Murat bana baktı. Çok dürüst bir insandır. Ayrıldıktan sonra 1 yıl aynı derecede sevdim. Murat ile ayrılalı 10 yıl oldu, ben çocukları büyütmekten önüme bakamadım.

"BEN TÜRKİYE'NİN EN NAMUSLU KADINIYIM"

Amerikalı sevgilimle hiç görüşmedik, hep telefonla konuştuk. Kendisi Los Angeles'ta yaşıyordu. Söz-müzik işleri vardı, o şekilde tanışmıştık. Sevgilimle tokalaşmamak için 'şehir dışındayım' dedim. Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım. Hiçbir zaman maddiyata önem vermedim.

Sosyal medyada o kadar övgü dolu yorumlar alıyorum ki... Hiç kötü yorumlar yapılmıyor. Ben sosyal medyada her hallerini paylaşanlara kızıyorum.

 

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YORUMLAR

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