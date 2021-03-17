Baraj dizisinin 31. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 31. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 32. son bölüm özeti...

BARAJ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiştir fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım’ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir. Bahar hem Nehir’in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

Meryem’i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit’ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?