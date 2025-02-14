Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 14 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı güncel son durum
İSKİ güncel baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'da yağan yağmur ve kar yağışı sonrası güncel baraj doluluk oranı araştırılıyor. Peki baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 14 Şubat İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde 59,82 oldu.
Ömerli yüzde 66.12
Darlık yüzde 56,61
Elmalı yüzde 100
Terkos yüzde 60,59
Alibey yüzde 46,94
Büyükçekmece yüzde 55,87
Sazlıdere yüzde 46,91
Istrancalar yüzde 45,18
Kazandere yüzde 76,48
Papuçdere yüzde 53,95"