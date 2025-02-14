Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 14 Şubat 2025 İSKİ baraj doluluk oranı güncel son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 14 Şubat İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?