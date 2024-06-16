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        Haberler Gündem Baraj gölüne giren Muhammed Mert boğuldu - Güncel haberler

        Baraj gölüne giren genç boğuldu

        Kilis'te arkadaşlarıyla birlikte baraj gölüne giren 15 yaşındaki Muhammed Mert Özdemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 01:29 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:29
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        Baraj gölüne giren genç boğuldu
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        Olay, öğleden sonra Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde bulunan Seve Baraj gölünde meydana geldi.

        2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Muhammed Mert Özdemir, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasının sonuç vermemesi üzerine Adana’dan gelen arama kurtarma ekipleri girdikleri baraj gölünde Muhammed Mert Özdemir’in cansız bedenine ulaştı.

        Bu sırada olayı duyarak baraj gölü kıyısına gelen Özdemir'in yakınları da acı haberin ardından gözyaşına boğuldu. Özdemir’in cenazesi otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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