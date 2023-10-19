baraj iski | 2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum! - İSKİ 19 Ekim baraj doluluk oranı ve yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? baraj doluluk oranı

baraj iski | 2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum! - İSKİ 19 Ekim baraj doluluk oranı ve yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? baraj doluluk oranı

2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum! Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.23 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un 2 gün aldığı yağışa rağmen, bu sabah yüzde 21.22 olarak verilere yansıdı

Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:40 facebook

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