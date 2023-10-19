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        Haberler Gündem Çevre baraj iski | 2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum! - İSKİ 19 Ekim baraj doluluk oranı ve yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu? baraj doluluk oranı

        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!

        Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi. İstanbul'da, 5 günlük yağışın ardındansa doluluk oranı yeniden düştü. Dün, yüzde 21.23 olarak ölçülen doluluk oranı, İstanbul'un 2 gün aldığı yağışa rağmen, bu sabah yüzde 21.22 olarak verilere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:40
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        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
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        İstanbul'da iki gün süren sağanak yağışın ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.

        YÜZDE 21.22'YE GERİLEDİ

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. Dün yüzde 21.23 olarak ölçülen doluluk oranının İSKİ tarafından yapılan açıklamada yüzde 21.22'ye düştüğü görüldü.

        SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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